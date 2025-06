Traffico Roma del 11-06-2025 ore 18 | 30

Buonasera Roma, dalla redazione di Luceverde. Il grande raccordo anulare si trova in tilt: traffico intenso lungo la carreggiata interna, specialmente in uscita verso Fiumicino e via Aurelia. Code anche sulla Nomentana e Prenestina sulla tangenziale tra Corso di Francia e San Giovanni. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per affrontare al meglio questa serata congestionata.

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare code per traffico lungo la carreggiata interna per l'uscita per la Roma Fiumicino a via Aurelia sempre in interna code per traffico Traduci the Nomentana e Prenestina sulla tangenziale code per traffico tra Corso di Francia è l'uscita di via Nomentana direzione San Giovanni e a seguire code per traffico tra uscita San Lorenzo e viale Castrense sempre di San Giovanni in via Cassia la polizia locale segnala incidente con traffico rallentato in prossimità di via Cassia nuova sulla via Salaria code per traffico tra aeroporto dell'Urbe e la tangenziale è sulla via Cristoforo Colombo traffico incolonnato 3 raccordo e via di Acilia nelle due direzioni a causa di un incidente e comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

In #A1, per traffico intenso, coda tra l'allacciamento con la #A11 e Firenze Scandicci con code in uscita a Firenze Scandicci verso Roma. Rallentamenti tra Firenze sud e Incisa-Reggello in direzione Roma e tra Calenzano e il bivio A1-Variante di Valico in d Partecipa alla discussione

? In #A1, in direzione Bologna: incidente al km 319+400 tra Incisa-Reggello e Firenze Sud rallentamenti per traffico intenso tra Incisa-Reggello e Firenze Sud code per traffico intenso in uscita a Calenzano-Sesto Fiorentino provenendo da Roma #viabiliTOS # Partecipa alla discussione

