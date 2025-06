Traffico Roma del 11-06-2025 ore 14 | 30

Se vi state preparando a spostarvi a Roma, tenete presente le modifiche alla viabilità di questa sera. Dalle 18 alle 20, un corteo attraverserà la Garbatella, coinvolgendo diverse arterie importanti come la Circonvallazione Ostiense, Piazza Bartolomeo Romano e via Trionfale. Per garantire la sicurezza, alcune strade saranno chiuse e i percorsi deviati a causa di un cantiere sulla rete idrica. Restate aggiornati per muovervi senza stress!

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questa sera dalle 18 alle 20 corteo alla Garbatella partenza da via pullino e arrivo in via Strozzi il corteo attraverserà anche la circonvallazione Ostiense Piazza Bartolomeo Romano via delle Sette Chiese in via Trionfale chiuso al traffico il tratto tra via dell'Acquedotto Paolo Viale dei monfortani per un cantiere sulla rete idrica il traffico viene deviato su via Taverna e via de gubernatis Mannucci resta garantito il passaggio pedonale per l'accesso alle abitazioni e attività commerciali e a disposizione una parcheggio gratuito in via de gubernatis Mannucci con a 126 posti auto tre giorni di modifiche alla viabilità alla Tuscolano tra Piazza Asti e via Matera per una festa patronale oggi dalle 14 alle 21 vietato il transito in via dei rogazionisti per una gara podistica legata alla festa patronale

In questa notizia si parla di: traffico - roma - corteo - acquedotto

