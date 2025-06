Traffico Roma del 11-06-2025 ore 11 | 30

Se sei in viaggio a Roma l’11 giugno 2025 alle 11:30, preparati a un traffico intenso e alcune criticità lungo la circonvallazione Nomentana, la tangenziale est e via dell’Amba Aradam. Grazie a Roma Mobilità e Luce Verde, ti aggiorniamo in tempo reale sulle condizioni, così puoi pianificare al meglio i tuoi spostamenti. Restate con noi per le ultime notizie sul traffico e alternative per arrivare puntuali alla vostra destinazione.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla circonvallazione Nomentana incidente circolazione a rilento da via Nomentana a via Salaria sulla tangenziale est e rallentamenti nelle due direzioni tra le uscite di Batteria Nomentana e via Salaria sul lungotevere traffico rallentato da Ponte Palatino verso ponte Umberto Primo rallentamenti anche in via dell'Amba Aradam da piazza San Giovanni in Laterano a Largo dell'Amba Aradam circolazione rallentata sulla Colombo per un incidente all'altezza di Piazza dei Navigatori incidente anche in via Aurelia e rallentamenti da Piazza Irnerio a via Alberico gentili https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-06-2025 ore 11:30

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

#Viabilità | #incidente | Tangenziale Est AGGIORNAMENTO: Strada riaperta al traffico e incidente rimosso, traffico in corso di normalizzazione --------------------------------------------------------------- Strada chiusa tra Uscita Via Batteria Nomentana e Incrocio Pi Partecipa alla discussione

Proseguono gli interventi del programma "black points" per la messa in #sicurezza degli incroci più pericolosi: lunedì 9 giugno partiranno i lavori tra via Nomentana e via del Casale di San Basilio nei Municipi III e IV. Due le fasi del #cantiere: nella prim Partecipa alla discussione

