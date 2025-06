Traffico Roma del 11-06-2025 ore 08 | 30

Ben trovati, ascoltatori di Luceverde Roma. Alle ore 08:30 di questa mattina, il traffico sulla capitale resta intenso, con code su molte arterie principali, tra cui il Raccordo Anulare e via Aurelia, complicate da un incidente all’altezza di via Alberico Gentili. La situazione richiede pazienza e attenzione: restate sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale e le dritte per muovervi più agilmente nella città eterna.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione invariata la situazione sul Raccordo Anulare abbiamo ancora code per traffico in carreggiata interna dalla Casilina all'appia ed alla fontina alla Roma Fiumicino ed in carreggiata esterna dalla Flaminia Aurelia e successivamente dalla p alla Tiburtina code sulla via Aurelia da via Pio Spezia Piazza Irnerio a complicare la situazione anche un incidente all'altezza di via Alberico gentili incolonnamenti sulla via trionfale dal raccordo a via di Casal del Marmo Anche a causa della chiusura per lavori tra via dell'Acquedotto Paolo in Viale dei monfortani ancora molto trafficata Cassia e la Flaminia con code rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada alla tangenziale est code sul tratto Urbano della A24 a partire da Viale Togliatti in direzione della tangenziale est tu la stessa tangenziale incolonnamenti dalla 24 a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico code anche verso San Giovanni da via Salaria a via Nomentana e proseguendo da Largo Passamonti le Castrense nel quadrante Sud infine ancora code sulla via Appia dalla via dei Laghi a via delle Capannelle è lungo la Pontina da Pomezia a Castel Romano è da Tor de' Cenci all'Eur come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-06-2025 ore 08:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - raccordo - aurelia

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Traffico rallentato e code sul Grande raccordo anulare a causa di un incidente tra due veicoli Partecipa alla discussione

1)Per ottenere dal dispositivo Alexa la riproduzione del brano Grande Raccordo Anulare, si deve aggiungere: «di Antonello Venditti». Quando poi la canzone parte, ci si accorge immediatamente che, a interpretarla, non è il cantautore romano ma Corrado Gu Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidenti sul raccordo anulare e sulla Casilina, traffico da bollino rosso; Paura a Roma, schianto fra la via Aurelia e il raccordo: tre feriti e lunghe code di traffico; Esodo di Pasqua: Raccordo anulare e Aurelia da bollino nero.

Esodo di Pasqua: Raccordo anulare e Aurelia da bollino nero - Traffico da bollino nero sul Grande raccordo anulare di Roma e la via Aurelia per l'esodo di Pasqua e i ponti di Primavera.

Paura a Roma, schianto fra la via Aurelia e il raccordo: tre feriti e lunghe code di traffico - il tratto interessato della via Aurelia al traffico in direzione Roma, deviando temporaneamente la circolazione ...