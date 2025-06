Traffico Roma del 11-06-2025 ore 07 | 30

Se state pianificando il vostro viaggio nella Capitale in questa mattina di traffico intenso, è importante conoscere le zone più congestionate. Dalle prime luci dell’alba, Roma si presenta particolarmente trafficata lungo la Raccordo Anulare, con code che partono dalla Casilina e si estendono verso Appia, Cassia bis e Flaminia. Scopriamo insieme come muoversi al meglio per evitare ingorghi e arrivare puntuali a destinazione.

code per traffico intenso sulla raccordo anulare in carreggiata interna dalla Casilina alla Appia è lungo l'esterna dalla Cassia bis alla Flaminia e dalla nome in Canada Prenestina nel quadrante Nord particolarmente trafficate la Cassia e la Flaminia concludi rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada alla tangenziale est incolonnamenti sulla via trionfale dal raccordo via di Casal del Marmo Anche a causa della chiusura per lavori tra via dell'Acquedotto Paolo e Viale dei monfortani rallentamenti e code sull'intero tratto Urbano della A24 in direzione della tangenziale tu la stessa tangenziale est e rallentamenti e code a tratti dalla Batteria Nomentana alla Salaria in direzione dello Stadio Olimpico e dalla Prenestina viale Castrense verso San Giovanni infine nel quadrante Sud code sulla via Appia dalla via dei Laghi a via delle Capannelle ea tratti sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano

