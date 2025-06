Traffico Lazio del 11-06-2025 ore 17 | 30

Buonasera dagli aggiornamenti di Luceverde Lazio: traffico intenso e alcune criticità nel Lazio alle ore 17:30 del 11 giugno 2025. Traffico rallentato sull'A1 tra Ceprano e Frosinone, con operai tra Orte e Attigliano sulla Firenze-Roma. Sul Grande Raccordo Anulare si registrano code tra Pontina e Appia a causa di un incidente su via Cristoforo Colombo. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili per viaggiare in sicurezza.

Luceverde Lazio Buonasera dalla redazione sulla A1 Roma Napoli segnalata una perdita di carico tra Ceprano e Frosinone direzione Roma prestare le dovute attenzioni e attenzione A1 Firenze Roma dove si Segnala la presenza di operai tra Orte Attigliano in direzione di Firenze a Roma sul grande raccordo anulare rallentamenti e code per traffico in carreggiata esterna tra le uscite Pontina è Appia incidente sulla via Cristoforo Colombo che sta provocando rallentamenti tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione di Ostia sulla Nettunense code per incidente tra Pavona e Frattocchie nelle due direzioni Concludiamo con i lavori notturni programma questa notte sulla diramazione Roma Sud a partire dalle 22 chiusura dell'autostrada tra il raccordo anulare e Torrenova nelle due direzioni apertura domani mattina alle ore 5

Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

#Distinguished #Gentleman's #Ride. La beneficenza su due ruote punta i riflettori sulla #salute maschile

