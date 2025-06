Traffico Lazio del 11-06-2025 ore 09 | 30

Se il traffico del Lazio di questa mattina ti fa perdere tempo, non preoccuparti: la nostra redazione è sempre aggiornata per darti le ultime notizie e alternative pratiche. Tra incolonnamenti sulla Maremmana, rallentamenti sul Raccordo Anulare e incidenti sulla via Aurelia, restare informati è fondamentale. Continua a leggere per scoprire come evitare i disagi e arrivare puntuale a destinazione!

Luceverde Lazio trovati dalla redazione incolonnamenti sulla Maremmana tra San Cesareo e Monte Compatri In quest'ultima direzione a Roma sul Raccordo Anulare cuore in carreggiata interna alla Trionfale alla diramazione Roma nord è ancora dalla Casilina la Roma Fiumicino per un incidente incolonnamenti sulla via Aurelia dal raccordo alla Circonvallazione Cornelia incidente anche sulla via Casilina all'altezza di Viale Togliatti altro incidente su via Cristoforo Colombo con rallentamenti segnalati all'altezza di Piazza dei Navigatori verso il centro sulla linea fl6 Roma Cassino per lavori di manutenzione straordinaria sino alle 13:30 di oggi sono in programma modifiche di orario e cancellazioni di corse nel caso di interruzioni della linea sono previste corse con bus sostitutivi i lavori sono in programma questa notte sulla diramazione Roma Sud a partire dalle 22 chiuderà l'autostrada Tra il raccordo anulare Torrenova nelle due direzioni e riapertura è prevista entro le 5 mattino di domani da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it