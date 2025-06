Traffico intenso in estate | cantieri aperti di notte stabiliti i tempi di chiusura lavori

In un’estate caratterizzata da traffico intenso e cantieri aperti anche di notte, la sicurezza e la fluidità della viabilità sono più cruciali che mai. Questa mattina, a Brindisi, si è svolta una riunione del Comitato operativo per la viabilità, dove sono stati stabiliti i tempi di chiusura dei lavori sulle principali arterie. Un passo importante per garantire un’estate sicura e senza sorprese, mantenendo alta l’attenzione sulle esigenze di cittadini e pendolari.

BRINDISI - Si è tenuta stamane, 11 giugno, in prefettura, una riunione del Comitato operativo per la viabilità (Cov) per un approfondita analisi dello stato di avanzamento dei lavori che stanno interessando le principali arterie di collegamento del capoluogo alle restanti province della Puglia.

