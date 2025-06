Traduzioni in 50 lingue in meno di un secondo grazie all' IA

Sei pronto a rivoluzionare il modo in cui comunichi? AGI - Lara di Translated, alimentata da un supercomputer Lenovo, traduce in meno di un secondo in 50 lingue diverse, offrendo velocità e precisione senza precedenti. Ideale per ambienti ad alto volume, Lara combina l’intelligenza artificiale più avanzata con affidabilità, abbattendo le barriere linguistiche e aprendo nuove opportunità di connessione globale. La comunicazione non sarà più la stessa.

AGI - Lara, il modello di intelligenza artificiale di Translated per le traduzioni, ha raggiunto velocità da 10 a 40 volte superiori a quelle dei principali modelli linguistici grazie a un supercomputer di Lenovo. Progettata per ambienti produttivi ad alto volume, Lara può così offrire quello che prima richiedeva un compromesso: unire la fluidità e le capacità di ragionamento di un grande modello linguistico alla precisione e affidabilità della traduzione automatica, garantendo prestazioni in tempo quasi istantaneo. Per raggiungere questo risultato, Translated ha co-progettando insieme a Lenovo una soluzione hardware dedicata alla traduzione e sviluppando un sistema di decodifica innovativo per sfruttare al massimo le prestazioni dei processori di ultima generazione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Traduzioni in 50 lingue in meno di un secondo grazie all'IA

