Traduzioni in 50 lingue in meno di un secondo grazie all' IA

Immagina di tradurre in 50 lingue diverse in meno di un secondo: con AGI Lara, questa è realtà. Il modello di intelligenza artificiale di Translated, potenziato da un supercomputer Lenovo, combina velocità senza precedenti a una precisione impeccabile. Ideale per ambienti ad alto volume, Lara rivoluziona il modo di comunicare, abbattendo barriere linguistiche e aprendo nuove opportunità di connessione globale. La rivoluzione delle traduzioni è solo all'inizio.

AGI - Lara, il modello di intelligenza artificiale di Translated per le traduzioni, ha raggiunto velocità da 10 a 40 volte superiori a quelle dei principali modelli linguistici grazie a un supercomputer di Lenovo. Progettata per ambienti produttivi ad alto volume, Lara può così offrire quello che prima richiedeva un compromesso: unire la fluidità e le capacità di ragionamento di un grande modello linguistico alla precisione e affidabilità della traduzione automatica, garantendo prestazioni in tempo quasi istantaneo. Per raggiungere questo risultato, Translated ha co-progettando insieme a Lenovo una soluzione hardware dedicata alla traduzione e sviluppando un sistema di decodifica innovativo per sfruttare al massimo le prestazioni dei processori di ultima generazione.

