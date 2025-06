Tradimento replica puntata 11 giugno 2025 | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 11 giugno 2025, torna l’appuntamento con la soap "Tradimento (Aldatmak)" in un episodio ricco di emozioni e colpi di scena. Selin e Tolga, finalmente felici per l’arrivo della loro bambina in affidamento, sembrano aver superato le difficoltà, ma il destino riserva sempre sorprese. Rivedi ora il video Mediaset dell’episodio 94 della seconda stagione, disponibile in replica streaming su Canale 5, e scopri cosa succederà ancora.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 11 giugno – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Nella puntata odierna Selin e Tolga sono finalmente felici grazie all’arrivo della bambina presa in affidamento e sembrano aver superato le loro difficoltà. Ma sarà davvero così? Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 94 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, replica puntata 11 giugno 2025 | Video Mediaset

In questa notizia si parla di: tradimento - puntata - replica - giugno

“Tradimento”, nella puntata di stasera una nuova verità su Zelis e Behram | Anticipazioni - Stasera, su Canale 5, torna la soap opera turca "Tradimento" con un episodio ricco di colpi di scena.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tradimento, oggi (venerdì 6 giugno) doppia puntata. Le anticipazioni: Guzide si sfoga, c'è chimica tra Oylum e; Tradimento 2: dove vedere la puntata del 19 maggio in streaming; Tradimento, le anticipazioni di oggi (giovedì 5 giugno): Tolga viene drogato per fargli dimenticare Oylum, il.

Tradimento, replica puntata 6 giugno 2025 | Video Mediaset - Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni ...