Tradimento | mualla arrestata nelle anticipazioni del 12 giugno

cura del pubblico e il desiderio di scoprire cosa accadrà. Nelle anticipazioni del 12 giugno, una notizia sconvolgente si aggiunge al vortice di emozioni: l’arresto di Mualla. Questa svolta inaspettata promette di cambiare radicalmente le sorti dei personaggi e di tenere gli spettatori con il fiato sospeso, pronti a scoprire come si svilupperanno gli eventi successivi, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Una delle serie turche più seguite del momento, “Tradimento”, prosegue a catturare l’attenzione del pubblico con episodi ricchi di colpi di scena e momenti intensi. La puntata in programmazione giovedì 12 giugno si preannuncia particolarmente carica di emozioni, con un evento imprevisto che sconvolge il matrimonio tra Oylum e Kahraman. L’intera narrazione si sviluppa attraverso svolte drammatiche e rivelazioni sorprendenti, mantenendo alta la tensione tra i personaggi principali. il colpo di scena al matrimonio di Oylum e Kahraman. l’irruzione della polizia durante le nozze. Durante la cerimonia, che sembrava procedere senza intoppi, alcuni agenti di polizia fanno irruzione improvvisamente, interrompendo i festeggiamenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Tradimento: mualla arrestata nelle anticipazioni del 12 giugno

Anticipazioni tradimento 3 giugno: Tarik in difficoltà - La soap turca "Tradimento" sbarca in prima serata su Canale 5 il 3 giugno, promettendo una puntata esplosiva! Tarik si troverà in grande difficoltà, mentre l'intreccio di sospetti e alleanze sorprendenti tiene gli spettatori con il fiato sospeso.

Nelle puntate dal 1° al 7 giugno, Mualla minaccerà di far eliminare Tolga, mentre Ipek si scuserà con Guzide...ma subito dopo suo padre farà una scoperta su di lei

Il matrimonio tanto atteso di Oylum e Kahraman si trasforma in un incubo: proprio al termine della cerimonia, la polizia irrompe inaspettatamente, rivelando un segreto oscuro e scioccante. Mualla, la tutrice legale, viene arrestata con l'accusa di omicidio e occu

