Tradimento anticipazioni 12 giugno | Mualla arrestata con l' accusa di aver ucciso Behram

Non perdete il nuovo episodio di "Tradimento" in onda domani su Canale 5 alle 14.10, dove il dramma si infittisce con Mualla arrestata con l'accusa di aver ucciso Behram. La soap turca, amatissima dai telespettatori, ci sorprende ancora una volta: scopriamo insieme cosa accadrà nel prossimo capitolo, tra colpi di scena e rivelazioni sconvolgenti. Rimanete sintonizzati per non perdere tutti i dettagli di questa intricata vicenda!

Mualla in arresto, l'accusa è incredibile. Ecco tutto quello che succederà nel prossimo episodio della soap turca, in onda domani su Canale 5. Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Tradimento, dizi turca molto amata dai telespettatori della rete. La polizia irrompe in casa Dicleli il giorno del matrimonio tra Oylum e Kahraman; scopriamo cosa succederà nell'episodio di giovedì 12 giugno. Negli episodi precedenti Mualla è convinta che Can possa essere l'unico erede della famiglia Dicleli, perciò ha fatto di tutto per far rimanere Oylum in casa. Persino nascondere la morte di Behram, seppellendolo in gran segreto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 12 giugno: Mualla arrestata con l'accusa di aver ucciso Behram

Tradimento, Mualla sa che il figlio di Oylum è di Tolga! Il piano segreto su Can - Mualla, già a conoscenza del tradimento di Oylum con Tolga, decide di svelare tutto a Behram, generando grande sconvolgimento.

