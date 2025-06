Tradimento Anticipazioni 12 giugno 2025 | Mualla arrestata per omicidio!

Il mistero si infittisce nella prossima puntata di *Tradimento*, in onda il 12 giugno 2025 su Canale 5. Le anticipazioni rivelano un colpo di scena scioccante: Mualla viene arrestata con l’accusa di aver ucciso e occultato il corpo di suo figlio Behram. Un confronto teso tra verità e inganno che terrà tutti con il fiato sospeso, lasciando il pubblico con il fiato sul collo fino alla rivelazione finale.

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 12 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Mualla finisce in manette con l'accusa di aver ucciso e sepolto in modo illegale suo figlio Behram!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tradimento Anticipazioni 12 giugno 2025: Mualla arrestata per omicidio!

Tradimento anticipazioni 12 giugno: Mualla arrestata - Giovedì 12 giugno andrà in onda un’imperdibile puntata di Tradimento, la serie turca in onda ogni pomeriggio su Canale 5 che continua a tenere incollati milioni di telespettatori.

Colpi di scena in Tradimento: Mualla arrestata per l’omicidio del figlio Behram - Il 12 giugno 2025, l'arresto di Mualla per l'omicidio del figlio Behram interrompe il matrimonio tra Oylum e Kahraman, gettando ombre su relazioni già complesse nella famiglia Dicleli.