Tra virtù e decadenza dove va l’Occidente? Intervista a Francesco Borgonovo

In un’epoca di crisi e cambiamenti profondi, l’Occidente si trova a un incrocio tra virtù e decadenza. Qual è la vera causa di questa trasformazione? La libertà è minacciata o è la mancanza di coraggio a fare da traino? Ne discutiamo con Francesco Borgonovo, autore di “Aretè”, che ci aiuta a riflettere sul nostro presente e sulla strada da percorrere. Conduce Roberto Arditti, in un dialogo che promette di aprire gli occhi e il cuore.

Cosa ha portato l’Occidente a diventare sempre più intollerante, conformista, incapace di affrontare la complessità del reale? È davvero la libertà a essere sotto attacco, o piuttosto la mancanza di coraggio? Ne parliamo con Francesco Borgonovo, giornalista, saggista e autore del libro “Aretè. La decadenza e il coraggio” (Liberilibri Editrice). Conduce: Roberto Arditti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tra virtù e decadenza, dove va l’Occidente? Intervista a Francesco Borgonovo

Approfondimenti da altre fonti

Aretè, la decandenza e il coraggio: il libro di Francesco Borgonovo.

Aretè, la decandenza e il coraggio: il libro di Francesco Borgonovo - In libreria il testo che parla della via valorosa per rimediare all’assenza di coraggio dell’uomo occidentale contemporaneo ...

Francesco Borgonovo: "Siamo delle Cenerentole da anni e l'abbiamo anche pagata piuttosto caramente, Draghi cos'ha prodotto?" - Noi non contiamo nulla lo stesso, anche se Draghi è andato sul trenino con Scholz e con Macron.