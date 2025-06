Tra schiamazzi e vandali qui non si dorme fino alle 4 del mattino

sua testimonianza riflette un problema crescente che affligge molti residenti della zona. Tra rumori incessanti e atti di vandalismo, il sonno diventa un ricordo lontano, compromettendo la qualità della vita quotidiana. È urgente intervenire, affinché via Bergamo possa tornare a essere un luogo sicuro e tranquillo per tutti. La speranza è che le iniziative degli street tutor possano fare davvero la differenza, anche oltre l’orario di chiusura.

“Qui non si vive più: speriamo davvero che gli ‘street tutor’ riescano a fare qualcosa anche se il loro servizio finirà alla una di notte. Qui non si dorme fino all’alba tra schiamazzi, vandali e ubriaconi”. A parlare alla redazione di MonzaToday è una monzese che vive in via Bergamo. La. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - "Tra schiamazzi e vandali qui non si dorme fino alle 4 del mattino"

Ne parlano su altre fonti

Piazza Pizzarello in rivolta: Baby vandali e incuria totale: qui sembra un teatro di guerra.

Vandali in azione a Cingoli: schiamazzi e danni, residenti svegliati nella notte - Ma c’è anche chi esagera con schiamazzi notturni fino alle prime ore del mattino per i vicoli del centro storico dove vengono danneggiati i vasi ...

Urla, schiamazzi, bestemmie e cori da stadio fino alle 6 del mattino: «A Gallipoli non si dorme più, è un incubo» - Dalla Baia Verde al centro storico, passando per corso Roma senza soluzione di continuità per i gallipolini le ore notturne sono una vera e propria iattura, specialmente per chi al mattino deve ...