Tra lo Sperone e Brancaccio nascono un campo estivo per i bimbi e un centro d' ascolto per i genitori

Tra lo Sperone e Brancaccio nasce un’opportunità speciale: un campo estivo gratuito per bambini dai 4 ai 6 anni e un centro d’ascolto dedicato ai genitori. Un luogo di crescita, confronto e supporto, dove attività di orientamento e momenti di condivisione favoriscono il benessere di tutta la comunità. Approda a Palermo “E.N.E.R.G.Y - Enhancing Nurturing and Education”, un’iniziativa che mira a rafforzare i legami e a costruire un futuro più luminoso per i nostri quartieri.

