Tra la Calabria e la Germania con Vins Gallico | a Popup un' indagine live insieme al pm Mimmo Castelli

Tra Calabria e Germania, un’indagine live prende vita grazie a Vins Gallico e al pm Mimmo Castelli. Giovedì 12 giugno alle 18.30, presso la libreria POPUP di Perugia, non sarà una semplice presentazione: sarà un coinvolgente “cluedo” dal vivo che svelerà i misteri del nuovo romanzo “Onda Calabra”. Un appuntamento imperdibile per appassionati di noir e intrighi, pronti a immergersi in un’avventura tra indizi e colpi di scena.

Più che una tradizionale presentazione sarà un vero e proprio “cluedo” dal vivo, l'incontro di giovedì 12 giugno alle 18.30 alla libreria e spazio culturale POPUP in piazza Birago, a Perugia, con Vins Gallico e il suo nuovo romanzo Onda calabra (Fandango libri), secondo capitolo della saga noir. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Tra la Calabria e la Germania con Vins Gallico: a Popup un'indagine “live” insieme al pm Mimmo Castelli

In questa notizia si parla di: gallico - calabria - germania - vins

“Onda Calabra” di Vins Gallico, ed. Fandango, CLUEDO TOUR Calabria, metà anni Novanta. Mimmo Castelli, giovane pm non ancora trentenne, lavora al tribunale di Palmi, sommerso dagli arretrati e stressato dalla sua nuova vita di genitore. Sposato con Mir Partecipa alla discussione

Calabria, metà anni Novanta. Mimmo Castelli, giovane pm non ancora trentenne, lavora al tribunale di Palmi, sommerso dagli arretrati e stressato dalla sua nuova vita di genitore. Sposato con Miriam, è diventato padre da un anno, le trasferte quotidiane da Re Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Tra la Calabria e la Germania, con Vins Gallico a POPUP un’indagine “live” insieme al pm Mimmo Ca...; Torna Castelli, e si alza l’«Onda calabra». Il nuovo romanzo del reggino Vins Gallico; Vins Gallico al Libraccio di Asti.

Torna Castelli, e si alza l’«Onda calabra». Il nuovo romanzo del reggino Vins Gallico - Vins Gallico, lo scrittore reggino che s’era inventato, due anni fa, un giovanissimo pm, «una specie di orso Yoghi in completo grigio» «dai modi goffi e ...

Vins Gallico presenta il romanzo “Il dio dello stretto” - di Vins Gallico, scrittore e traduttore, oltre ad essere stato docente di Lingua e letteratura italiana nelle Università di Gottinga e di Brema.