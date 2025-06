Tra i laureati è boom di occupati ma la fuga non si ferma | chi lavora all' estero non ha intenzione di tornare

Tra i laureati italiani si registra un vero e proprio boom di occupati, con 232 mila assunti in più rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, la fuga dei talenti all’estero continua a preoccupare: quasi 8 laureati su 10 trovano impiego entro un anno dalla laurea, un dato storico. Nonostante i traguardi raggiunti, permangono sfide come la disoccupazione tra i dottori: un laureato su 3 ancora fatica a trovare stabilità lavorativa.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Boom degli occupati, ma non è tutto oro quel che luccica.

Più lavoro per i laureati, ma gli specialisti in Ict fuggono all’estero - Luci e ombre nel rapporto annuale: retribuzioni in aumento ma più basse del 50 e del 60% rispetto agli altri Paesi ...

Più del 30% dei laureati non mette a frutto le competenze universitarie, ma il titolo conviene ancora - Un mismatch che risente di diversi fattori, tra cui il background familiare e il percorso di studi sv ...