Tra cucina d’autore e vini di territorio | al via la rassegna Cene al Poggio

Preparati a vivere un’esperienza gastronomica unica: venerdì 13 giugno, Poggio della Dogana apre le porte alla nuova edizione delle Cene al Poggio, una rassegna che celebra il perfetto connubio tra cucina d’autore e vini di territorio. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo e del vino, in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, dove ogni piatto racconta una storia e ogni sorso svela segreti antichi. Non perdere questa opportunità di scoprire i sapori autentici della nostra terra.

Venerdì 13 giugno, alle 20, Poggio della Dogana - azienda vitivinicola di Castrocaro Terme e Terra del Sole - inaugura le nuova edizione delle Cene al Poggio, l'attesa rassegna estiva dedicata all'incontro tra cucina d'autore e vini di territorio, realizzata in collaborazione con Alexander.

