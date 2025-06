tper a bologna monitor speciali sugli autobus per i passeggeri sordi

A Bologna, l’innovazione nel trasporto pubblico si fa ancora più inclusiva grazie alla collaborazione tra Tper e Fiadda Emilia-Romagna. Con 24 monitor speciali installati sugli autobus, il progetto mira a migliorare l’esperienza di viaggio delle persone sorde, garantendo accessibilità e comunicazione efficace. Un passo importante verso una città davvero per tutti, dove l’inclusione diventa un valore quotidiano. Perché ogni cittadino merita di muoversi senza barriere.

Bologna, 11 giugno 2025 – La collaborazione tra Tper e il Coordinamento Fiadda Emilia-Romagna, associazioni per i diritti delle persone sorde e famiglie, sta sviluppando a Bologna ad un progetto cui l’azienda di trasporti guarda con grande interesse. Sono 24 i monitor donati da Fiadda, grazie ad un progetto finanziato con il “Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia” della Presidenza del Consiglio dei ministri-Ministro per le disabilità, che sono in corso di installazione su altrettanti autobus urbani per dare vita ad un sistema di comunicazione all'utenza complementare rispetto all'attuale dotazione di annunci fonici, interni ed esterni, dei mezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it