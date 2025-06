Tower Cage Fighting | sport spettacolo e arti marziali al Giardino Scotto

Preparati a vivere un’apoteosi di adrenalina e spettacolo al Giardino Scotto! Sabato 14 giugno, il suggestivo scenario pisano si trasformerà nel palcoscenico di Tower Cage Fighting, l’evento imperdibile che unisce sport, arti marziali e emozioni in un’unica serata. Un mix perfetto di competizioni professionistiche e incontri amatoriali ti aspetta, portando il fascino del combattimento direttamente nel cuore della città. Non mancare a questa straordinaria esperienza che lascerà il segno!

TOWER CAGE FIGHTING - TCF Tower Cage Fighting - TCF sta per sbarcare a Pisa, nel cuore del Giugno Pisano, il mese più atteso della città. Una location storica ed iconica farà da scenario a combattimenti spettacolari tra i migliori atleti nazionali ed internaz

