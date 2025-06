Tour per vedere casse di espansione | Contro le paure degli scettici

Se hai sempre desiderato scoprire come funzionano le casse di espansione e sfatare i miti che le circondano, non perdere il 'Cassa Tour' organizzato venerdì 13 giugno dal comitato Borgo Alluvionato e gli ‘Alluvionati Arrabbiati e Informati’. Un'occasione unica per osservare da vicino queste strutture fondamentali per la sicurezza del territorio, conoscere i loro segreti e dissipare ogni dubbio. Sei pronto a vedere con i tuoi occhi cosa c’è oltre le paure?

Un ‘Cassa Tour’ per osservare come è fatta una cassa d’espansione: è quello che il comitato Borgo Alluvionato e gli ‘Alluvionati Arrabbiati e Informati’ organizzano venerdì 13 giugno. Il punto di ritrovo è previsto alle 18.45 nel parcheggio della palestra Lucchesi, in Borgo: "Da lì faremo rotta in direzione delle casse d’espansione che già ora si trovano sul Ronco, nel territorio di Forlì – promette Wilmer Dalla Vecchia, uno dei volti più riconoscibili del comitato che raduna soprattutto residenti e lavoratori di via Cimatti e via Pellico – per mostrare a tutti coloro che sono scettici quanto le casse d’espansione siano opere fondamentali per Faenza e per il corso del Lamone ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tour per vedere casse di espansione: "Contro le paure degli scettici"

