Totonomi per la nuova Giunta | chi sono i più papabili per la futura squadra di Barattoni

Barattoni, un momento cruciale per definire i volti e le competenze che guideranno il cambiamento. Tra nomi emergenti e figure di esperienza, il PD ravennate si prepara a delineare la squadra che saprà affrontare le sfide del domani. È tempo di scelte strategiche per consolidare la vittoria e tracciare un cammino solido e innovativo per la città.

È tempo di bilanci, ragionamenti, ma anche di decisioni importanti in casa Pd. Il Partito Democratico di Ravenna, forte della recente vittoria alle elezioni amministrative, deve infatti affrontare due sfide non da poco sul territorio. La prima è sicuramente la scelta della futura Giunta di.

