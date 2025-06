Toscolano Maderno due escursionisti e il loro cane salvati con l' elicottero dei vigili del fuoco

Due coraggiosi escursionisti e il loro fedele cane hanno vissuto un salvataggio da brivido a Toscolano Maderno. In una notte di emergenza, l’elicottero dei Vigili del Fuoco, il Drago VF, ha sfidato le alture per riportarli in salvo, issandoli con un verricello. La collaborazione tra soccorritori e natura si è conclusa con successo, dimostrando ancora una volta il valore della prontezza e dell’umana solidarietà .

La giovane donna e il cane, ormai non più in grado di muoversi a causa della stanchezza e della paura, sono stati evacuati dall'elicottero Drago VF, dove sono stati issati con un verricello e che li ha trasportati a Toscolano Maderno.

