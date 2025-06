Toscana il caso Pieroni accende i riflettori sul suicidio assistito | prima applicazione della legge regionale nonostante l’impugnazione del governo

La Toscana fa storia, diventando il primo territorio italiano a mettere in atto la legge regionale sul suicidio assistito, nonostante l’impugnazione del governo Meloni. Il caso di Daniele Pieroni, scrittore 64enne affetto dal Parkinson, ha segnato un momento cruciale, aprendo un dibattito acceso su una questione che divide profondamente l’Italia. Un episodio che promette di accendere le discussioni sui diritti e le scelte di fine vita nel nostro Paese.

La Toscana è diventata il primo territorio italiano a tradurre in pratica la legge regionale sul suicidio assistito, nonostante l’impugnazione del governo Meloni. Lo scorso 17 maggio, Daniele Pieroni, uno scrittore 64enne affetto dal morbo di Parkinson, ha esercitato il diritto di porre fine alla propria vita nella sua abitazione in provincia di Siena. Un evento destinato a far discutere e a riaccendere i riflettori su un tema che divide da anni politica, istituzioni e opinione pubblica. La storia di Pieroni: “Una scelta di dignità”. Daniele Pieroni, costretto da una grave disfagia a vivere con una gastrostomia endoscopica percutanea (Peg) funzionante per 21 ore al giorno, aveva espresso la volontà di interrompere le sofferenze legate alla malattia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it