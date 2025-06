Torrent All Monterrey | Inter? Lottare! Rispetto ma nessun timore

Il Monterrey, guidato dall’esperto Domenec Torrent, si prepara con determinazione al debutto contro l’Inter nel Mondiale per Club. Con un girone ricco di sfide altissime, i messicani sono pronti a lottare senza timori, consapevoli delle proprie capacità. La sfida tra nerazzurri e Monterrey promette emozioni intense: chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme, perché questa partita sarà un vero spettacolo di passione e talento.

L’allenatore del Monterrey Torrent parla ad una settimana dall’esordio contro l’Inter al Mondiale per Club. I messicani saranno i primi avversari dei nerazzurri. MONDIALE PER CLUB – Il Monterrey fa parte del girone dell’Inter, di River Plate e Urawa Red Diamonds. Il tecnico dei messicani, Domenec Torrent ha parlato così in conferenza stampa della nuova competizione: « È una competizione molto dura. Ci siamo guadagnati l’opportunità di essere lì e l’unica cosa su cui ci siamo concentrati era competere ». L’ESORDIO CONTRO L’INTER – Poi Torrent si è focalizzato sul debutto contro la Beneamata. L’allenatore è ben consapevole della forza degli avversari, ma crede nei suoi giocatori: « Vogliamo competere bene contro l’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it