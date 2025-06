Torremaggiore 17enne trovato in fin di vita in un casolare | indagini in corso

Un dramma scuote le campagne di Torremaggiore: un ragazzo di 17 anni è stato trovato in fin di vita in un casolare, con una grave ferita alla testa. Le indagini sono in corso per far luce su quanto accaduto, mentre la comunità aspetta risposte. Restate aggiornati su DayItalianews, perché ogni dettaglio potrebbe fare la differenza in questa vicenda angosciante.

Il drammatico ritrovamento. Un ragazzo di 17 anni è stato rinvenuto in gravissime condizioni nel pomeriggio del 10 giugno, all'interno di un casolare di famiglia situato nelle campagne di Torremaggiore, in provincia di Foggia. Il giovane giaceva in una pozza di sangue, con una profonda ferita alla tempia, causata probabilmente da un colpo d'arma da fuoco o da un oggetto contundente. Lotta tra la vita e la morte. Attualmente, il ragazzo è ricoverato in coma nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Riuniti di Foggia. Le sue condizioni sono critiche e i medici mantengono riservata la prognosi.

