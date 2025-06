Torneo FITP di Wheelchair Tennis a Porto Sant' Elpidio | Successo e Inclusione

trasformata in un grande evento di inclusione e sportività, unendo talento e determinazione. I tre giorni di gare hanno lasciato il segno, evidenziando come il tennis in carrozzina rappresenti non solo una sfida sportiva, ma anche un potente messaggio di equalità e integrazione. Il successo di questa edizione testimonia la forza dello sport nel superare ogni barriera e nel costruire un mondo più inclusivo.

Il Nuovo Circolo Tennis di Porto Sant’Elpidio ha ospitato per tre giorni la terza edizione del torneo FITP di wheelchair tennis che ha richiamato atleti da tutta la penisola. Sui campi del club marchigiano si sono confrontati atleti provenienti da diverse regioni italiane, regalando spettacolo e dimostrando come il tennis in carrozzina non abbia nulla da invidiare a quello tradizionale per intensità, tecnica e passione. La competizione si è svolta con formula a gironi. Nel Girone 1 la spunta Paolo Stefanizzi del C.T. Novoli Lecce, che precede Fabio Spadoni dell’Ikuvium Padel Rieti. Il Girone 2 vede invece il successo di Gerardo Riccardi del C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torneo FITP di Wheelchair Tennis a Porto Sant'Elpidio: Successo e Inclusione

In questa notizia si parla di: tennis - torneo - fitp - wheelchair

Tennis, tutto pronto per il torneo di Caltanissetta: c'è il palermitano Gabriele Piraino - Stanno per accendersi i riflettori sul Torneo Internazionale Città di Caltanissetta Trofeo BCC, in programma dall’1 all’8 Giugno 2025.

Sabato 7 e domenica 8 giugno al TC2 si è svolto un bellissimo e avvincente torneo nazionale a gironi di tennis wheelchair. Primo classificato Angelo Fonte, secondo classificato Andrea Roccamo. Hanno preso parte al torneo anche Domenico Bonomo, Albert Partecipa alla discussione

? | OGGI Al Parco Mattei inizia la Festa dello Sport. Il programma odierno prevede: 09:00 | TENNIS | Incontro a squadre regionale FITP Serie D 09:30 | BASKET | Memorial “In campo per Antonella” 09:30 | BLIND BASEBALL | Colpire al buio - Prove Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Torneo FITP di Wheelchair Tennis a Porto Sant'Elpidio: Successo e Inclusione; Wta 125 Palermo: sarà una grande festa al Country Time Club; A Massa Lombarda la 2ª tappa del Junior Wheelchair Tennis Trophy Kinder Joy of Moving.

Tennis Wheelchair Trophy FITP Kinder Joy of Moving: al via a Massa Lombarda - giocatori del nostro circolo a palleggiare con i protagonisti dello Junior Wheelchair Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving".

Tennis, il Wheelchair Trophy FITP Kinder Joy of Moving ha fatto tappa al Ct Massa - Ha fatto di nuovo tappa a Massa Lombarda il Tennis Wheelchair Trophy FITP Kinder Joy of Moving.