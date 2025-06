Torneo delle Contrade di Follina 2025

Torneo delle Contrade di Follina 2025: un'occasione unica per vivere l'energia, la tradizione e lo spirito di solidarietà del nostro territorio. Dal 13 al 15 giugno, le contrade si sfideranno in una tre giorni di eventi sportivi e cultura, creando momenti indimenticabili di festa e condivisione. Prepariamoci a vivere un weekend imperdibile, all'insegna dell’unione e della passione per la nostra comunità!

Segnalazione evento – Torneo delle Contrade di Follina 2025 a sostegno della Via di Natale; Grande successo al tradizionale Torneo delle Contrade, ad avere la meglio la contrada follinese della Caldea.