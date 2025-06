Torneo dei rioni di Montemurlo, via alla 34esima edizione.

Preparati a vivere un’estate all’insegna della passione e della tradizione! La 34esima edizione del Torneo dei Rioni di Montemurlo promette grandi emozioni, spirito di squadra e momenti indimenticabili per tutta la comunità. Le strade si animano di colori e entusiasmo, mentre le sette squadre sono pronte a sfidarsi in incontri che accenderanno il cuore di ogni spettatore. E tu, sei pronto a tifare il tuo rione preferito?

Montemurlo, 11 giugno 2025 - Tutto pronto per la 34esima edizione del Torneo dei rioni di Montemurlo, promossa dal Comitato Torneo dei Rioni, dall'associazione “Il borgo della Rocca” con il sostegno e il patrocinio del Comune di Montemurlo e la collaborazione della Uisp - Sport per tutti. A Montemurlo il tifo è già alle stelle e le strade di sono colorate con le bandiere, le coccarde e gli striscioni delle sette squadre in gara: Popolesco, Fornacelle, Bagnolo, Oste, Novello, Morecci, Strada Mulino. Il calcio d'inizio è previsto per lunedì 16 giugno alle ore 21,30 allo stadio “Ado Nelli” di Oste con la partita Popolesco – campione in carica- contro il Novello. 🔗 Leggi su Lanazione.it