Torna Torrestate 2025 l’estate di Torre de’ Passeri | il cartellone degli eventi con Maria Grazia Cucinotta e Ornella Muti

Torre de’ Passeri si prepara a vivere un’estate indimenticabile con Torrestate 2025, il cartellone degli eventi più atteso dell’anno. Con 37 appuntamenti tra giugno e settembre, questa stagione promette emozioni, musica, cultura e ospiti d’eccezione come Maria Grazia Cucinotta e Ornella Muti. Un ricco calendario che trasformerà la piccola città in un palcoscenico di intrattenimento e convivialità. Non resta che scoprire cosa ci aspetta: l’estate sta per esplodere di sorprese!

37 eventi in 4 mesi: si inizia il prossimo 14 giugno per terminare al 18 settembre. È stato presentato il nuovo cartellone con tutti gli appuntamenti di Torrestate 2025, l'estate di Torre de' Passeri, che quest'anno avrà diversi vip tra i protagonisti, tra cui Maria Grazia Cucinotta e Ornella.

