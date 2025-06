Torna ' Pizza Street' cinque sere di gusto musica e convivialità sotto le stelle

Torna Pizza Street, un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e dell’atmosfera estiva! Da mercoledì 18 a domenica 22 giugno, piazza Trento e Trieste a Ferrara si trasformerà in una grande pizzeria a cielo aperto, offrendo cinque serate di gusto, musica e convivialità sotto le stelle. Un’occasione unica per celebrare il piatto italiano più amato al mondo in un contesto ricco di energia e allegria. Non mancate!

Per cinque serate, da mercoledì 18 a domenica 22 giugno, piazza Trento e Trieste a Ferrara si trasformerà in una grande pizzeria a cielo aperto, per la nuova edizione di ‘Pizza Street’. L'evento, ideato e organizzato da Feshion Eventi, è un omaggio al piatto italiano più amato al mondo, è. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Torna 'Pizza Street', cinque sere di gusto, musica e convivialità sotto le stelle

