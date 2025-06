Torna l’Arcobaleno d’Estate Spettacoli escursioni e arte | Riscopriamo i tesori toscani

Preparati a riscoprire la magia della Toscana con Arcobaleno d’Estate, l’evento che dal 20 al 24 giugno trasforma borghi, musei e paesaggi in un palcoscenico di arte, spettacoli e natura. Inizia con un brindisi allo storico Caffè delle Giubbe Rosse a Firenze, e prosegui tra escursioni, eventi e sorprendenti scoperte. Un’occasione unica per vivere le meraviglie toscane come mai prima d’ora.

Si apre il prossimo 20 giugno, con un brindisi ospitato dallo storico Caffè delle Giubbe Rosse a Firenze, la XIII edizione di Arcobaleno d'Estate che anche quest'anno mette al centro la Toscana diffusa, con i suoi borghi, angoli nascosti, musei, piazze e stabilimenti balneari. Il contenitore di eventi che dal 20 al 24 giugno animeranno la Toscana è promosso dalla Regione insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria. Fitto il calendario di spettacoli, percorsi tra storia, enogastronomia, arte e ancora escursioni a contatto con la natura, con un invito a sperimentare ciò che della Toscana è meno scontato e meno frequentato, a partire dai tanti piccoli borghi.

Cena sul Ponte di Mezzo. Incanto e tante sorprese per l’Arcobaleno d’Estate - Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore di Pisa: domenica 22 giugno, dalle 19.30, torna la Cena sul Ponte di Mezzo, giunta alla sua XIII edizione.

90 metri di lunghezza dipinti a mano: la passerella arcobaleno torna a colorare il litorale riminese! ? @lacommunity27 #rimini #comunerimini #spiaggia #arcobaleno Partecipa alla discussione

Sabato 31 maggio scopri il Quartiere Arcobaleno e la Casa 770 di Milano, tra eleganti Palazzi Liberty, strade di case variopinte, giardini segreti, fontane e luoghi insoliti e curiosi Info/prenotazioni visita guidata: https://bit.ly/MilanoguidaCasa770… Partecipa alla discussione

