Torna la Notte Romantica dei Borghi più Belli d' Italia | dove andare sabato 21 giugno per la notte più magica dell' anno

Il 21 giugno, nel cuore del solstizio d’estate, torna la magica Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, un’occasione unica per immergersi in atmosfere suggestive tra luci soffuse, candele e sapori autentici. Un viaggio tra storia, cultura e romanticismo che renderà indimenticabile questa notte speciale. Preparati a vivere un’esperienza da sogno, perché questa sarà la serata perfetta per celebrare l’amore e la bellezza dei nostri borghi.

Summonte si accende d’amore con “La Notte Romantica” - Summonte si accende d’amore con la notte romantica: un evento magico che trasforma il suggestivo borgo in un incanto di musica, luci e atmosfere da favola.

La Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia Sabato 21 Giugno 2025 Fiumalbo - centro storico Sabato 21 Giugno 2025 torna "La Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia" che giunge quest'anno alla 10° edizione. Un'occasione unica per celebrare l'a Partecipa alla discussione

La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia torna a Pieve Tesino! Sabato 21 giugno 2025, preparati a vivere una serata indimenticabile in uno dei luoghi più suggestivi del nostro Paese. ? Piazza Garibaldi, Pieve Tesino Ore 20:00 Musica d Partecipa alla discussione

