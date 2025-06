Torna il progetto Vacanze Anziani 2025 | una risposta concreta al bisogno di socialità benessere e inclusione

Torna il progetto Vacanze Anziani 2025, un’iniziativa che risponde con entusiasmo ai bisogni di socialità, benessere e inclusione dei nostri anziani. Promosso dalla Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino, con Laterina Pergine Valdarno come ente capofila e in collaborazione con Auser, questa iniziativa offre alle persone over 65 un’occasione di svago e di incontri che arricchiscono la vita quotidiana. Anche per l’estate…

Arezzo, 11 giugno 2025 – L’iniziativa, promossa dalla Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino con il comune di Laterina Pergine Valdarno come ente capofila e in collaborazione con l’Auser, ha l’obiettivo di offrire un’opportunità concreta di socializzazione e svago agli over 65 residenti nel territorio Anche per l’estate 2025 torna “Vacanze anziani”, il progetto promosso dalla Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino con il Comune di Laterina Pergine Valdarno come ente capofila, in collaborazione con l’associazione Auser. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna il progetto “Vacanze Anziani 2025”: una risposta concreta al bisogno di socialità, benessere e inclusione

