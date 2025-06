Torna il progetto Vacanze anziani 2025 | socialità benessere e inclusione

Torna per l’estate 2025 il progetto “Vacanze anziani”, un’iniziativa dedicata a promuovere socialità, benessere e inclusione tra gli anziani del Valdarno Aretino. Promossa dalla Conferenza Zonale dei Sindaci in collaborazione con il Comune di Laterina Pergine Valdarno e l’associazione Auser, questa brillante opportunità permette di condividere momenti disvago, scoprire nuove amicizie e vivere esperienze arricchenti. Un’occasione imperdibile per riscoprire la gioia della condivisione e del relax…

Anche per l’estate 2025 torna “Vacanze anziani”, il progetto promosso dalla Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino con il Comune di Laterina Pergine Valdarno come ente capofila, in collaborazione con l’associazione Auser. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di svago. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Torna il progetto “Vacanze anziani 2025”: socialità, benessere e inclusione

