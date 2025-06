Torna il Pride nelle vie della città

Torna il Lecco Pride, un colorato inno alla pace e all'umanità che prenderà vita nelle vie della città. Promosso dagli attivisti Renzo e Lucio dell'associazione LGBTQ+, l'evento si ispira allo spirito di Vittorio Arrigoni con il motto “Torniamo uman3”. Un appello forte contro ogni forma di disumanità, soprattutto in tempi di conflitto come quello a Gaza. Il Lecco Pride comincerà alle...

Un pride per la pace e l’umanità. Lo sarà il Lecco Pride di sabato a Lecco, promosso dagli attivisti dell’associazione Lgtbq+ Renzo e Lucio. Il motto scelto è “Torniamo uman3“, ispirato dalla frase "Restiamo umani" con cui Vittorio Arrigoni concludeva tutte le sue corrispondenze da Gaza. "Ogni limite di disumanità è stato superato", denunciano da Renzo e Lucio, riferendosi anche alla guerra in corso proprio a Gaza. Il Lecco Pride comincerà alle 14.30 vicino al campus del Politecnico, alle 15 gli interventi, quindi alle 15.30 la partenza della parata arcobaleno con arrivo alle 16.45 in centro in piazza Giuseppe Garibaldi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it