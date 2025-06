Torna il caldo e anche l' allarme siccità | Limitate l' uso idrico alle sole necessità

Con l’arrivo dei primi caldi, torna l’allarme siccità in Tuscia: la domanda di acqua aumenta e le risorse scarseggiano. È fondamentale limitare l’uso idrico alle sole necessità per preservare questa preziosa risorsa. Il presidente della provincia e dell’Egato, Alessandro Romoli, fa appello a sindaci e cittadini affinché collaborino e adottino comportamenti responsabili, perché solo uniti possiamo superare questa criticità e garantire acqua pulita a tutti.

Con l'arrivo dei primi caldi, si iniziano già a registrare effetti sulla regolare distribuzione dell'acqua potabile in alcuni territori della Tuscia. Per questo motivo, come ogni anno in questo periodo, il presidente della provincia e dell'Egato Alessandro Romoli lancia un appello ai sindaci e ai.

