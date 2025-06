Torna Art Night | Venezia si accende con oltre 250 eventi tra arte musica e performance

Venezia si trasforma in un palcoscenico vibrante di arte, musica e performance con Art Night Venezia 2025, un evento che coinvolge oltre 250 appuntamenti distribuiti tra le più suggestive location della città. La quattordicesima edizione di questa magica notte promette di incantare visitatori e abitanti, celebrando il patrimonio culturale in un’atmosfera unica. Non perdere l’occasione di vivere questa maratona culturale: scopri cosa rende speciale questa notte indimenticabile.

Venezia, 21 giugno 2025 – La città lagunare si prepara a vivere un'altra notte magica all'insegna della cultura: sabato 21 giugno torna Art Night Venezia, giunta alla sua quattordicesima edizione. Un appuntamento ormai iconico, organizzato dall' Università Ca' Foscari Venezia in collaborazione con il Comune di Venezia e con il patrocinio della Regione del Veneto. Una maratona culturale in tutta la città. Saranno 254 gli eventi distribuiti in 139 sedi, con il coinvolgimento di centinaia di istituzioni culturali pronte ad aprire le porte a cittadini e turisti. In programma: mostre, concerti, spettacoli, performance, visite guidate e laboratori anche per i più piccoli.

