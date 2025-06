Torna anche questo weekend la ' Notte delle Lucciole' camminata magica nel Bosco della Panfilia

Non perdete l'appuntamento più incantato di questo weekend: la notte delle lucciole torna nel Bosco della Panfilia! Dopo il successo dell’ultima edizione, sabato 14 vi aspettiamo alle 21 presso il parcheggio di via del Cavo a Sant’Agostino, per una passeggiata magica tra luci scintillanti e natura. Un’esperienza unica che vi lascerà senza fiato e vi farà riscoprire la magia delle piccole meraviglie della natura. Preparatevi a vivere un momento indimenticabile immersi nella natura...

Se vi siete persi quella nel bosco di Porporana, arriva una nuova 'Notte delle Lucciole', sabato 14 è infatti il turno di quella nel Bosco della Panfilia, arrivata alla terza edizione. Il ritrovo è alle 21 presso il parcheggio situato in via del Cavo a Sant’Agostino per una passeggiata magica. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Torna anche questo weekend la 'Notte delle Lucciole', camminata magica nel Bosco della Panfilia

In questa notizia si parla di: bosco - notte - lucciole - magica

Perde la via di casa e passa la notte nel bosco, recuperato dall'elicottero - Un uomo di 56 anni si è smarrito nei boschi tra Marsiglia e Canate, trascorrendo una notte in “annegato dalla natura”.

Ne parlano su altre fonti

Torna anche questo weekend la 'Notte delle Lucciole', camminata magica nel Bosco della Panfilia; 'Lulù', una fiaba magica per tutta la famiglia a Cascina; Volano le lucciole La notte magica del Bosco Negri.

Quando la natura diventa vera magia: le lucciole illuminano Montioni - Dalla nostra quotidianità sono sparite le lucciole; il loro bagliore tremolante non ci accompagna più la sera, mentre si torna a casa dal lavoro.