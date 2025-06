Torna Amplifica le tue passioni al Palmanova Village

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con “Amplifica le tue passioni” al Palmanova Village! Questa straordinaria iniziativa trasforma ogni visita in un’esperienza unica, unendo shopping e live entertainment in un mix irresistibile di emozioni. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, il villaggio alza ancora di più il volume, portando musica, spettacoli e sorprese a un livello superiore. Vieni a riscoprire la magia dell’estate 2025: perché le passioni meritano di essere vissute al massimo!

Palmanova Village rende l'estate 2025 ancora più calda ed emozionante, rinnovando la speciale operazione "Amplifica le tue passioni" che unisce la passione per lo shopping a quella per lo spettacolo dal vivo. Dopo il successo delle passate edizioni, infatti, Palmanova Village alza il volume.

