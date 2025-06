Torna a Montesilvano Mare per tutti per garantire l' accesso in spiaggia anche ai disabili

Montesilvano si conferma città inclusiva e accogliente con l'iniziativa "Mare per Tutti". Un'occasione speciale pensata per garantire a tutti, senza barriere, il piacere di vivere il mare. Grazie alla collaborazione tra amministrazione e gestori degli stabilimenti balneari, l'accesso gratuito alla spiaggia diventa realtà anche per le persone con disabilità. Un impegno concreto per un'estate all'insegna dell'inclusione e del divertimento per tutti...

Anche quest'anno a Montesilvano torna l'iniziativa dell'amministrazione comunale "Mare per Tutti", pensata per garantire l'accesso gratuito alla spiaggia a persone con disabilità. I gestori degli stabilimenti balneari sono invitati a mettere a disposizione gratuitamente uno o più ombrelloni per.

