Torino batte Cesena in semifinale | Cacciamani porta i granata in finale Under 18

ha fatto la differenza, con Cacciamani che ha brillantemente regalato ai torinesi l’accesso alla finale nazionale. In una sfida intensa e combattuta, Torino si è dimostrata più determinata, portando a casa il sogno di conquistare il titolo di campione d’Italia under 18. Ora, i granata si preparano con entusiasmo alla grande sfida che li attende: la finalissima per la gloria.

Si è fermata in semifinale la corsa della squadra under 18 bianconera guidata dal tecnico Christian Lantignotti; in finale a caccia del titolo di campione d’Italia va dunque il Torino, che superato i romagnoli spinto dal gol - l’unico dell’incontro - segnato da Cacciamani. Ieri, in un caldo pomeriggio laziale le due squadre non si sono risparmiate, le occasioni sono state numerose da una parte e dall’altra e come spesso succede il singolo episodio ha fatto la differenza. Già al 7’ il Cesena si presenta al tiro con Andrea Lantignotti che manca di poco il bersaglio. Al 14’ Fontana compie una bella parata sul tiro di Conzato, andando poi a ripetersi pochi minuti dopo disinnescando un cross pennellato dallo stesso Conzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torino batte Cesena in semifinale: Cacciamani porta i granata in finale Under 18

In questa notizia si parla di: torino - cesena - semifinale - cacciamani

Dibiesse U.21 a Torino sognando Cesena, Gatto: "Dimostriamo che i piccoli possono fare grandi cose" - Oggi pomeriggio, alle 15.30, la Dibiesse Miane sfiderà la Top Five di Torino in un incontro cruciale per il triangolare A della fase nazionale Under 21.

#Cacciamani decide la semifinale con il #Cesena: giovedì l'ultimo atto per coronare il percorso, in palio lo scudetto #Under18 #Torino #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo completo Partecipa alla discussione

#Under18, #TorinoCesena 1-0: a un passo dal tricolore, granata in finale! #Cacciamani decide la semifinale con il #Cesena: giovedì l'ultimo atto per coronare il percorso #Torino #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo completo Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Torino batte Cesena in semifinale: Cacciamani porta i granata in finale Under 18; Under 18 Torino-Cesena 1-0: il tabellino. Granata in finale scudetto; U18: Torino-Cesena 1-0, granata in finale.

Torino batte Cesena in semifinale: Cacciamani porta i granata in finale Under 18 - Si è fermata in semifinale la corsa della squadra under 18 bianconera guidata dal tecnico Christian Lantignotti; in finale a caccia del titolo di campione d’Italia va dunque il Torino, che superato i ...

DIRETTA/ Torino Cesena U18 (risultato finale 1-0): Cacciamani decide la partita! (10 giugno 2025) - Diretta Torino Cesena U18 streaming video tv oggi 10 giugno 2025: orario, probabili formazioni e risultato live della semifinale scudetto Under 18.