Top News Calciomercato Milan | ciao Reijnders e Musah Su Theo e Leao …

Il calciomercato del Milan infiamma le prime ore di questa giornata estiva: tra l’arrivo di Reijnders e Musah e le voci su Theo e Leao, sono tanti gli affari caldi che stanno scuotendo il club rossonero. La sessione di mercato si preannuncia più agguerrita che mai, promettendo sorprese e cambiamenti importanti. Scopriamo insieme le ultime novità di questa intensa giornata!

Le notizie più importanti finora pubblicate sul calciomercato del Milan nella mattina di oggi mercoledì 11 giugno 2025. Tanti affari bollenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Top News Calciomercato Milan: ciao Reijnders e Musah. Su Theo e Leao …

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - news - ciao

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Secondo @Ekremkonur - esperto di calciomercato della Premier League - è in arrivo la seconda offerta per Mike Maignan dal Chelsea. In Inghilterra cresce l’ottimismo, il Milan come riporta la Gazzetta dello Sport in data odierna nell’articolo di Marco Guidi ha Partecipa alla discussione

Secondo @Ekremkonur - esperto di calciomercato della Premier League - è in arrivo la seconda offerta per Mike Maignan dal Chelsea. In Inghilterra cresce l’ottimismo, il Milan come riporta la Gazzetta dello Sport in data odierna nell’articolo di Marco Guidi ha Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Milan-Joao Felix, colpo di calciomercato: il video del suo arrivo in Italia e le news; Milan, attenzione al pressing del Bayern Monaco per Leao: 75 milioni più uno fra Kim, Coman e Goretzka; Mendes, blitz a casa Chelsea: vuole sbloccare Joao Felix al Milan.

Nel nuovo Milan di Tare e Allegri si vende per ricostruire: soldi freschi per il mercato - Il Milan è in piena 'fase uno' del suo processo di ricostruzione: Theo, Maignan e Leao, dopo Reijnders, potrebbero lasciare il club in estate.