Titus Welliver dopo Bosch | un film dell’orrore da brivido

Dopo il celebre ruolo in Bosch, Titus Welliver si prepara a sorprendere il pubblico con un film horror da brivido, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. L’attore, noto per la sua intensità e versatilità , si immerge ora in un genere sconosciuto, promettendo emozioni forti e suspense palpabile. In questo contesto, l’attenzione è rivolta al suo prossimo impegno nel mondo del cinema dell’orrore, che potrebbe rivoluzionare le sue interpretazioni e conquistare nuovi fan.

Il panorama cinematografico e televisivo si arricchisce di nuovi progetti che vedono protagonisti attori affermati, pronti a esplorare generi diversi e a sorprendere il pubblico. Tra queste figure spicca Titus Welliver, noto per le sue interpretazioni in serie di successo, che si prepara a cimentarsi in un ruolo completamente diverso rispetto alle sue precedenti performance. In questo contesto, l'attenzione è rivolta al suo prossimo impegno nel cinema horror, con un film che promette di essere estremamente inquietante e coinvolgente. titus welliver protagonista di un horror mozzafiato. shudder diffonde il primo trailer ufficiale.

Titus Welliver Ritorna Sullo Schermo con “The Westies” Su MGM+ - Dopo il successo di "Bosch" e un progetto sfumato, Titus Welliver torna a catturare l’attenzione del pubblico con "The Westies" su MGM.

#TitusWelliver tornerĂ a vestire i panni del poliziotto, ma non in #Bosch. AffiancherĂ J.K. Simmons nel nuovo crime drama sulle gang irlandesi a New York #TheWesties. Al link i dettagli: Partecipa alla discussione

Save The Date: la Stagione 1 di BALLARD arriverĂ su Prime Video il 9 Luglio! Intanto, ecco nuove immagini dalla serie con Maggie Q (e Titus Welliver pronto a fare capolino)! #SerieTV Partecipa alla discussione

