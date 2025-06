Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Se sei appassionato di calcio e investimenti, conoscere l’andamento della Juventus in borsa è fondamentale. Il titolo Juve, quotato a circa 3,14 euro con una capitalizzazione di 1,19 miliardi, riflette le dinamiche di un club iconico che si confronta con il mercato finanziario. Scopri tutte le ultime novità e analisi sulle azioni bianconere per restare sempre aggiornato sulle opportunità di investimento legate alla squadra più amata d’Italia.

Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull'andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 3,14 EUR (+0,32%) Ore 17:35 del 10 giugno 2025. Apertura 3,14 Massimo 3,19 Minimo 3,11 Capitalizz. 1,19 Mld Chiusura prec. 3,13

Borsa Juve, continuano a “volare” le azioni bianconere! Oggi il titolo juventino ha fatto registrare dei dati che non si verificano dal 2021! I numeri odierni che impressionano - Le azioni della Juventus continuano a salire, registrando numeri straordinari che non si vedevano dal 2021.

Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere - Le azioni ordinarie di Juventus (le “Azioni Juventus”) sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario (“MTA”), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.