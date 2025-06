Tiro a segno Jon-Hermann Hegg vince all’ultimo tiro nella carabina 3 posizioni a Monaco Azzurri fuori nelle qualificazioni

La seconda giornata della Coppa del Mondo di tiro a segno 2025 a Monaco di Baviera si accende con emozioni intense: Jon-Hermann Hegg trionfa all’ultimo tiro nella carabina 3 posizioni, regalando un finale mozzafiato. Mentre l’Italia si ferma a Edoardo Bonazzi, fuori dalle qualificazioni, il talento norvegese dimostra ancora una volta perché è tra i protagonisti mondiali. La scena è pronta a scrivere nuove pagine di questa splendida disciplina, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso.

La seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in corso a Monaco di Baviera, in Germania, si apre con la finale della carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile, vinta dal norvegese Jon-Hermann Hegg, mentre il migliore in casa Italia è Edoardo Bonazzi, 41°. Nella finale si impone all’ultimo tiro il norvegese Jon-Hermann Hegg, vittorioso con 464.1, che beffa nel duello conclusivo l’ atleta individuale neutrale Ilia Marsov, il quale, a causa del 7.5 fatto segnare con il colpo conclusivo, deve accontentarsi della piazza d’onore a quota 462.0. Terzo gradino del podio per il ceco Jiri Privratsky, escluso ad un colpo dal termine a quota 452. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, Jon-Hermann Hegg vince all’ultimo tiro nella carabina 3 posizioni a Monaco. Azzurri fuori nelle qualificazioni

