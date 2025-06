Tim e Poste | sinergie in crescita e ottimismo per il futuro

Tim e Poste si stanno rafforzando attraverso sinergie promettenti, aprendo scenari ottimistici per il futuro. La recente crescita del titolo, passato da 29 a 39 centesimi dopo l’ingresso di Poste nel capitale, testimonia il valore di questa partnership, valutando tra 1,5 e 2 miliardi di capitalizzazione. Inoltre, i colloqui sull'MVNO rafforzano ulteriormente questa collaborazione strategica, segnando un passo fondamentale verso un nuovo capitolo di innovazione e crescita condivisa.

"Abbiamo già portato a casa una sinergia gigantesca, forse non ci siamo resi conto che il titolo è passato da 29 a 39 centesimi dopo l'entrata di Poste nel capitale sociale. Quindi già questo è un grande punto di partenza, se non mi sbaglio vale tra un miliardo e mezzo, due di capitalizzazione in Borsa. Secondo, stiamo discutendo i dettagli dell' Mvno (Mobile virtual network operator) e anche quello è un'importante elemento. Quindi ci sono già tante sinergie e poi tutto il resto con calma". Lo ha detto l'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, a margine dell'evento Telco per l'Italia, a Roma, rispondendo a una domanda sulle trattative in corso con Poste sulle sinergie nell'ambito dei servizi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net