Tianyu Wang da Santa Maria di Sala alle finali dell' Espresso Italiano Champion

Tianyu Wang, il talentuoso barista di Santa Maria di Sala, conquista le finali dell’Espresso Italiano Champion, il prestigioso campionato che premia i migliori professionisti del caffè in Italia. Riconosciuto come il migliore del Veneto e Friuli Venezia Giulia, il giovane cinese, ormai italiano d’adozione, si prepara a sfidare i suoi avversari in prove di abilità e creatività. La sua passione e dedizione lo hanno portato così in vetta: il suo talento promette scintille nella competizione finale.

Tianyu Wang è il miglior barista del Veneto e Friuli Venezia Giulia e vola tra i finalisti dell'Espresso Italiano Champion, il campionato nazionale che vede sfidarsi i migliori baristi in prove di qualità e abilità. Il giovanissimo cinese, ormai italianizzato, è risultato infatti il migliore.

